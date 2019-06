Volksfest : Vorverkauf für das Festzelt zur Kellener Kirmes

kleve-kellen Am Mittwoch beginnt der Vorverkauf für das Volksfest.

(RP) Kurz vor den Sommerferien startet am Mittwoch, 26. Juni, der Vorverkauf für die Veranstaltungen im Festzelt zur Kellener Kirmes Ende August. Vorverkaufsstellen sind die Tabakbörse/Lotto- und Postannahmestelle Reuther, Emmericher Straße 148, sowie das Geschenkehaus Dirmeier, Emmericher Straße 211, in Kellen. Verkauft werden die Karten für den Ü-60-Nachmittag, der am Donnerstag, 22. August, ab 15 Uhr, ist und einen Unterhaltungsnachmittag mit Kaffee (bis 16.30 Uhr), Kuchen ein Stück), Musik, Tanz und Wortbeiträgen bietet. Stargast ist der Comedian Klaus Renzel. Karten sind nur im Vorverkauf zum Preis von 12 Euro (inklusive Kaffee/Kuchen) erhältlich. Die vorhandenen Karten sind wegen der Sitzplätze begrenzt. Darüber hinaus sind Karten zum günstigen Preis von fünf Euro im Vorverkauf für die Rock und Pop-Nacht am Samstag, 24. August, ab 21 Uhr (Einlass: 20 Uhr), mit der Nr. 1 Coverband Skip Direction erhältlich. Hier ist ein Kartenkauf an der Abendkasse (8 Euro) möglich. Für die am Freitag, 23. August, ab 18 oder 21 Uhr stattfindenden Veranstaltungen „Kinder-Disco“ und „Einmal wieder Kind sein …“ sind Eintrittskarten nur an der Abendkasse erhältlich. Dabei beträgt der Eintritt bis 20.59 Uhr einen Euro, danach fünf Euro.