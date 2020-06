Polizeibericht : Unbekannte Frau begeht Suizid

Eine unbekannte Frau hat sich am Freitag der vergangenen Woche auf die Gleise in Goch gestellt und wurde von einem Zug erfasst. Da sie keine Papiere bei sich hatte, sucht die Polizei nun nach Hinweisen auf die Identität der Toten.

(RP) Wie die Polizei nun mitteilte, hatte sich bereits am Freitag gegen 5.10 Uhr eine Frau mit Suizid-Absicht in das Gleisbett am beschrankten Bahnübergang „Marienwasserstraße“ in Goch gestellt. Sie wurde durch einen Zug überrollt und erlitt tödliche Verletzungen. Sie konnte bislang nicht identifiziert werden. Die Polizei wendet sich daher mit einer Beschreibung der Toten an die Öffentlichkeit, um Hinweise auf die Identität der Frau zu erlangen. Die Unbekannte war 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß und 70 Kilogramm schwer, hatte dunkelbraunes, kurzes Haar. Sie trug eine Tätowierung auf der rechten Brust in Form einer Rose. Auf dem rechten Schulterblatt hatte sie einen Schriftzug mit einem Songtext der Band „Böhse Onkelz“ tätowiert: „lieber stehend sterben als kriechend leben/ lieber tausend Qualen leiden als einmal aufzugeben“. Sie trug eine grüne Stoffjacke, ein schwarz-braun-gestreiftes T-Shirt, schwarze Leggins, anthrazitfarbene Socken und schwarze Frauenlederschuhe (Größe 41). Hinweise an die Kripo unter Telefon 02824 880.