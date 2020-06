Hoher Wasserverbrauch in der Region : In Corona-Zeiten duschen Menschen in NRW deutlich später

Düsseldorf Seit Beginn der Corona-Krise lassen es die Menschen in NRW offenbar entspannter angehen. Der Wasserverbrauch in vielen Städten zeigt: Es wurde erst deutlich später geduscht. Auch das Klima macht sich bereits jetzt bemerkbar.

In ländlichen Regionen, in denen zahlreiche Berufspendler eigentlich früh aufstehen müssten, zeigt sich diese Entwicklung noch deutlicher. „In der Anfangszeit der Corona-Pandemie hat sich besonders in den ländlichen Gebieten der Zeitpunkt des Hauptwasserverbrauchs am Morgen nach hinten verschoben. Von 6 bis 8 Uhr auf 8 bis 10 Uhr“, sagt Lucas Bayer von der NEW in Mönchengladbach. Auch die Stadtwerke Neuss haben in der Hochphase der Corona-Krise festgestellt, dass sich die morgendlichen Verbrauchsspitzen von zuvor 7 Uhr auf etwa 9 Uhr verschoben haben. Ab dem 16. März 2020 habe sich der werktägliche Lastgang der Netzeinspeisung dem der Wochenenden angeglichen.