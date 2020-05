Wurzeln beschädigt : Unbekannte zünden in Wesel Bäume an

Die Weseler Feuerwehr war im Einsatz. Foto: dpa/Friso Gentsch

Wesel Auf einem Grundstück an der Reeser Landstraße haben Unbekannte am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr drei Bäume angezündet, die die alarmierte Feuerwehr löschen konnte. Das berichtete die Polizei am Freitagmorgen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Feuer beschädigte die Bäume im unteren Wurzelbereich. Gegen 0.10 Uhr musste die Feuerwehr auf dem gleichen Grundstück bereits einen Baum löschen, der offenbar angezündet worden war. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 1070.

(sep)