„An Maria Waldrast“ in Krefeld : Erneute Brandstiftung in Kirche

Foto: dpa/Friso Gentsch

Krefeld Unbekannte haben am Samstag, 16. Mai, in der Kirche „An Maria Waldrast“ einen Gedenkaltar in Brand gesteckt. Bereits im Februar und März haben Unbekannte dort schon ein Feuer gelegt.

(oli) Am vergangenen Samstag haben unbekannte Täter einen Gedenkaltar in der katholischen Kirche „An Maria Waldrast“ angezündet; bereits im Februar und März hatte es dort Brandstiftung gegeben. Die Kriminalpolizei geht von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus und sucht Zeugen.