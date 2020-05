Mitmachen in Kevelaer : Hilfe für vertrocknende Bäume in Kevelaer

KEVELAER Bürger können den Betriebshof unterstützen. Auf Vorschlag der CDU werden Vereinen und Einzelpersonen Wassersäcke zur Verfügung gestellt. So können die Bäume die anhaltende Trockenheit besser überstehen.

Gerade jüngere Bäume, die noch nicht stark verwurzelt sind, benötigen durchgehend eine Mindestmenge an Wasser und müssen daher zusätzlich gegossen werden. Angesichts der Menge an städtischem Grün ist diese ergänzende Bewässerung für den Betriebshof neben den ohnehin vorhandenen Pflichten eine erhebliche Belastung. Kämmerer Ralf Püplichuisen und Betriebshofleiter Johannes Baaken hätten sofort auf den CDU-Vorschlag reagiert, und es gibt folgende Regelung: Den Heimatvereinen in den Ortschaften (Winnekendonk, Twisteden, Wetten, Kervenheim) werden Säcke in ausreichender Anzahl zur Verfügung gestellt. In Kevelaer-Mitte können sich Interessierte nach telefonischer Anmeldung unter 02832 122901 beim Betriebshof auf dem Rosenbroecksweg 82 in Kevelaer Bewässerungssäcke abholen. Dort wird dann auch die Handhabung erklärt.