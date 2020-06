Kranenburg : Rat tagt mit dem nötigen Abstand

Kranenburg Erneut Thema auf der Kranenburger Ratssitzung im Bürgerhaus war die „eRadBahn“. Die CDU will wissen, ob die heutige Nutzung der Strecke noch mit den einst gesetzten Zielen noch übereinstimmt.

Die Kranenburger CDU sorgte auf der jüngsten Ratssitzung dafür, dass das Thema „eRadBahn“ weiter in der öffentlichen Diskussion bleibt. Die Christdemokraten hatten einen Prüfantrag an die Verwaltung gestellt, in dem sie unter anderem wissen wollten, ob die bei der Eröffnung festgelegten Ziele der Bahn noch eingehalten werden.

Ebenso Thema war die Vorfahrtsregelung. Bürgermeister Günter Steins sprach sich dafür aus, die Stoppschilder an der Strecke mitVorfahrt gewähren Schilder zu tauschen. Friedhelm Kahm (SPD) erklärte, dass es aus seiner Sicht einem Radfahrer zuzumuten sei, wenn er von Kleve bis Kranenburg zweimal anhalten müsse. Zunächst soll jedoch eine Verkehrszählung an den zwei Punkten erfolgen. Damit man belastbare Daten hat. Falls der Rat beim Thema freie Fahrt auf einen Nenner kommt, steht ohnehin die größte Hürde noch bevor. Entscheiden muss das Straßenverkehrsamt, ob und was geändert werden darf. Nicht uninteressant: Hinter der Landesgrenze ist es vorbei mit der ungestörten Fahrt. Ab hier gibt es wesentlich mehr Stellen, an denen Fahrradfahrer für einen fließenden Autoverkehr stoppen müssen.