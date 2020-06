Bundesliga-Schiri will Landrat in Kleve werden : Guido Winkmann stellt sein Wahlprogramm vor

Bundesliga-Schiri will Landrat in Kleve werden

Nieukerk Die meisten Menschen kennen Guido Winkmann als Schiedsrichter der Bundesliga. Nun möchte er als unabhängiger Kandidat Landrat im Kreis Kleve werden. Was zeichnet ihn aus? Wie führt er Wahlkampf? Was steht im Programm?

Gerne hätte Guido Winkmann (46) sich und sein Wahlprogramm für die Kandidatur zum Landrat des Kreises Kleve vor einer großen Menschenmasse vorgestellt. In der Sommerpause der Fußball-Bundesliga. So wie es geplant war. Corona-bedingt ging dies am Dienstag nur in kleiner Runde. Zwischen dem 29. und 30. Spieltag der bis mindestens Ende Juni laufenden Spielzeit der Bundesliga. „Eigentlich wären wir jetzt durch mit der Saison. Natürlich ist das so viel Stress, zum Glück sind wir aber gut vorbereitet.“