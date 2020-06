Lokale Wirtschaft : Firmengründung in der Corona-Krise

Kranenburg-Nütterden Sebastian Rambach und Lennart Scheffler haben sich in Nütterden mit der Rambach + Scheffler GmbH Bauunternehmung selbstständig gemacht. Das Unternehmen setzt vor allem auf private Häuslebauer.

Wenn ein Traum in Erfüllung gehen soll, darf man sich einfach nicht aufhalten lassen. Auch nicht von einer weltweiten Krise. Mitten in der Corona-Pandemie haben sich Sebastian Rambach und Lennart Scheffler in Nütterden mit der Rambach + Scheffler GmbH Bauunternehmung selbstständig gemacht. Die ersten Aufträge sind längst eingetütet, die beiden stehen jetzt täglich auf dem Bau, zum Juli wollen sie bereits ihren ersten Mitarbeiter einstellen.

Firmensitz Die Rambach + Scheffler GmbH Bauunternehmung ist in Nütterden, in der Blumenstraße 9 ansässig.

Gute Kontakte, ein Kredit von der Bank und Arbeitsmaterialien in der Hinterhand – damit war der Grundstein für eine Firmengründung gelegt. Doch dann kam die Corona-Pandemie. „Wir haben unser Unternehmen genau in der Woche gegründet, in der die meisten Geschäfte schließen mussten. Das war wirklich in der schlimmsten Krisen-Zeit“, sagt Rambach. Doch die beiden Maurer waren und sind trotzdem hoch motiviert. „Das ist ein tolles Gefühl, wenn man quasi für sich selbst arbeiten und in die eigene Tasche wirtschaften kann“, betont Scheffler.