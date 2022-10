Spitzenspielerin Mara Lamhardt fällt kurzfristig aus : Ärgerliche Niederlage für WRW Kleve

Lea Vehreschild gewann bei der Niederlage von WRW Kleve ihre beiden Einzel. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Tischtennis: Der Damen-Regionalligist verliert beim 4:6 beim TTC Langen II vier Partien im entscheidenden fünften Satz. Die zweite und dritte Mannschaft sind erfolgreich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Joachim Schwenk

Die erste Damen-Mannschaft von WRW Kleve hat in der Tischtennis-Regionalliga eine höchst ärgerliche 4:6-Niederlage beim TTC Langen II hinnehmen müssen. Nicht nur, dass der Gast kurzfristig auf seine erkrankte Spitzenspielerin Mara Lamhardt hatte verzichten müssen, was ein Grund dafür war, dass es nicht wenigstens zu einem Remis gelangt hatte. Für WRW wäre auch ersatzgeschwächt mehr drin gewesen. Doch im Gegensatz zum klaren 8:2-Erfolg im Auftakt-Spiel gegen den TTC GW Fritzdorf II verlor die Mannschaft diesmal alle Partien, die erst im fünften Durchgang entschieden wurden. WRW lag zwar beim Satzverhältnis mit 21:19 vorne, aber die Punkte gingen an den Gegner.

„In Bestbesetzung hätten wir diese Partie sicherlich gewonnen. Aber auch so hätten wir mindestens einen Punkt verdient gehabt“, sagte Klaus Seipold, Teammanager der WRW-Damen. Doch erst hatten Lea Vehreschild und die aus dem zweiten Team aufgerückte Nefel Ari im Doppel im fünften Satz das Nachsehen. Anschließend mussten sich auch Pia Dorißen, Maria Beltermann und Nefel Ari jeweils in einem ihrer Einzel mit 2:3 geschlagen geben. Die Punkte für WRW holten Lea Vehreschild (2), Nefel Ari und Pia Dorißen/Maria Beltermann.

WRW Kleve II hatte in der Damen-Oberliga bei 7:3-Erfolg beim ASV Süchteln unerwartet leichtes Spiel. Denn der Gegner trat stark ersatzgeschwächt an und musste deshalb gleich fünf Partien kampflos abschenken. Erfreulich aus Sicht von WRW war neben dem Erfolg, dass Jana van Tilburg, die ihre Partien eigentlich wegen einer Fußverletzung kampflos abgeben wollte, ihr Doppel mit Franca van Dreuten bestreiten konnte. Dass das Klever Duo das Spiel verlor, war da eher zweitrangig. Maria Beltermann/Nefel Ari und Maria Beltermann waren an der Platte für den Oberligisten erfolgreich, der nun 6:0-Punkte auf dem Konto hat. „Das sind alles wichtige Zähler, um das Ziel Klassenerhalt zu erreichen. Um mehr geht es für die Mannschaft trotz des guten Starts nicht“, sagte Seipold.

Den ersten Saisonsieg feierte WRW Kleve III in der NRW-Liga der Damen. Das Team behielt beim TC Delbrück in der Höhe überraschend mit 8:0 die Oberhand. Marie Janssen (2), Claudia Wilms (2), Franziska Orth, Hannah Stemmler, Marie Janssen/Hannah Stemmler und Claudia Wilms/Franziska Orth sorgten für den Erfolg des mit drei Niederlagen in die Saison gestarteten Teams.