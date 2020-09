Fußball : Uedemer SV hebt trotz des guten Starts nicht ab

Ein gewohntes Bild an den ersten drei Spieltagen: Die Akteure des Neulings Uedemer SV haben Grund zum Jubeln. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Uedem Der Neuling in der Bezirksliga steht nach Siegen in den ersten drei Spielen an der Spitze. Doch das Ziel bleibt der Klassenerhalt. „Davon werden wir nicht abrücken“, sagt Trainer Martin Würzler.

Ein überraschendes Bild gibt es an der Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga Gruppe 5 nach dem dritten Spieltag. Denn im Vorfeld der Saison war wohl nicht zu erwarten, dass mit dem Uedemer SV ein Aufsteiger mit drei Siegen das Tableau anführen würde. Zudem das Auftaktprogramm für die Mannschaft von Trainer Martin Würzler nicht einfach war. Neben Mitaufsteiger TuS Xanten mussten sich bisher auch die renommierten Bezirksligisten FC Aldekerk und Sportfreunde Brockhuysen dem USV geschlagen geben.

Entsprechend positiv ist derzeit die Stimmung am Uedemer Tönisberg. „Mit diesen neun Punkten haben wir natürlich im Vorfeld nicht gerechnet. Es ist für die Jungs ein tolles Gefühl, einen optimalen Saisonstart hingelegt zu haben. Und diese Euphorie wollen wir natürlich auch in die kommenden Wochen mitnehmen“, sagt Martin Würzler, der nun im dritten Jahr die sportliche Verantwortung an der Seitenlinie hat. Wer den Coach kennt, der weiss auch, dass Würzler mit beiden Beinen auf dem Boden steht und die aktuelle Situation als „Momentaufnahme“ einstuft.

Entsprechend sagt der Uedemer Übungsleiter auch. „Das sind neun Punkte im Kampf gegen den Abstieg für uns. Der Klassenerhalt war und ist nach wie vor unser erklärtes Saisonziel. Und davon werden wir auch nicht abrücken.“ Zumal die Schwarz-Gelben in den kommenden Wochen ein anspruchsvolles Programm vor der Brust haben. „Am Sonntag geht es zum FC Kleve II, der nicht gut in die Saison gekommen ist und dringend Punkte braucht. Das wird erneut ein hartes Stück Arbeit für uns werden. Und danach müssen wir zum Ligafavoriten Viktoria Goch.“