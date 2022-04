Tischtennis-Oberliga : TuS Wickrath feiert Klassenerhalt nach Derbysieg über ASV Süchteln

Tischtennis-Oberliga Im Nachbarschaftsduell verbuchte TuS Wickrath einen 7:3-Erfolg. Vor allem die Teamleistung überzeugte beim TuS. Während Wickrath nun den Ligaverbleib in der Tischtennis-Oberliga sicher hat, muss der ASV Süchteln noch zittern.

Die Erleichterung aufseiten des TuS Wickrath war riesig: Mit dem 7:3-Derbysieg über den ASV Süchteln haben sich die Tischtennis-Damen am Wochenende vorzeitig den Klassenerhalt in der Oberliga gesichert. „Wir freuen uns sehr, dass wir auch in der kommenden Saison in der Oberliga spielen werden“, sagt TuS-Spielführerin Alexandra Jaspers.