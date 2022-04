Fußball : Schlusslicht ist für den ASV Mettmann kein Auftrag

Die Mettmanner Bezirksliga-Fußballer feiern einen deutlichen 4:0-Sieg über die SSVg Heiligenhaus, die diesmal kaum Gegenwehr leistete.

Die Gäste erwischten einen Auftakt nach Maß: Bereits nach vier Minuten war Feyzullah Demirkol gegen seinen ehemaligen Verein zum 1:0 erfolgreich. Danach agierte der ASV deutlich überlegen und erspielte sich eine Reihe guter Chancen, die aber leichtfertig vergeben wurden. Zwischenzeitlich nahmen die Gastgeber für etwa zehn Minuten das Heft in die Hand und besaßen zwei klare Einschussmöglichkeiten, um den Ausgleich zu erzielen. „Da haben wir unnötigerweise die SSVg ins Spiel kommen lassen“, berichtete Varveri. Bis zum Halbzeitpfiff waren dann die Mettmanner wieder die tonangebende Mannschaft, ohne aber die Überlegenheit zunächst in weitere Treffer ummünzen zu können.

Für die Mettmanner heißt es nun, in den nächsten Begegnungen weiter fleißig Punkte zu sammeln, um doch noch in der Spitzengruppe der Bezirksliga mitmischen zu können. Dass die Mannschaft das spielerische Format dafür hat, unterstrich sie in der Vergangenheit mehrfach. Es fehlt dem Varveri-Team aber zuweilen die Konstanz, um ganz nach oben zu rücken. Gerade gegen schwächere Mannschaften gaben die ASV-Fußballer in der Vergangenheit leichtsinnig wichtige Zähler ab.