Fußball : Bjarne Janßen hat das volle Vertrauen von Trainer Umut Akpinar

Bjarne Janßen hatte in der Saison 2018/2019 schon acht Spiele für den 1. FC Kleve in der Oberliga bestritten. Jetzt ist er erneut in der ersten Mannschaft gefordert. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der 21-jährige Schlussmann wird weiter den verletzten Ahmet Taner im Tor des Oberligisten 1. FC Kleve ersetzen. Heute empfängt die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar um 19.30 Uhr den FC Kray in der Getec-Arena.

Völlig neu ist die Aufgabe für Schlussmann Bjarne Janßen beim Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve nicht. Schon in der Saison 2018/2019 vertrat er Stammtorwart Ahmet Taner zwischen den Pfosten – und überzeugte mit souveränen Leistungen. Nun setzt Trainer Umut Akpinar erneut auf die Dienste von Bjarne Janßen, nachdem sich Ahmet Taner vor anderthalb Wochen in der Partie gegen TuRU Düsseldorf den Unterarm gebrochen hat. Der 28-Jährige fällt für mindestens sechs Wochen aus.

Am vergangenen Sonntag beorderte Akpinar den 21-jährigen Janßen beim Auswärtsspiel gegen den TSV Meerbusch erstmals wieder in die Startelf. „Wir haben hinter Ahmet Taner mit Andre Barth und Bjarne Janßen zwei überragende Torhüter. Nun haben wir uns für Bjarne entschieden. Er ist und bleibt im Tor“, sagt Umut Akpinar. Der 32-jährige Andre Barth muss sich weiter mit der Rolle des Zuschauers begnügen.

Info Karten für Kray-Spiel gibt es im Internet Zugang Tickets für die Begegnung des 1. FC Kleve gegen den FC Kray sind am heutigen Mittwoch noch bis 18 Uhr im Internet unter www.1fckleve.de erhältlich. Die Zuschauer müssen ein Registrierungsformular zur Getec-Arena mitbringen. Bilanz In der vergangenen Saison verlor der 1. FC Kleve das Heimspiel gegen den FC Kray mit 0:2. In Kray erreichte er ein 0:0.

„Es ist extrem ärgerlich, dass ich zum Saisonbeginn gleich ausfalle. Glücklicherweise ist es aber ein glatter Bruch. Das hätte alles auch viel komplizierter sein können“, sagt Ahmet Taner. Die Ärzte hätten ihm zuletzt signalisiert, dass er bis zu zwei Monate lang pausieren müsse. „Ich mache aber alles, um so schnell wie möglich wieder fit zu werden. Trotzdem stehen unserem Team noch zwei weitere starke Keeper zur Verfügung. Sie machen ihren Job genauso gut und werden ihr Bestes geben“, sagt Taner, der den FC mit starken Paraden ins Finale des Niederrheinpokals geführt hatte.

In der Begegnung mit dem TSV Meerbusch, die 1:1 endete, machte Bjarne Janßen eine gute Figur. Er strahlte Ruhe aus und präsentierte sich sicher im Umgang mit dem Ball. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass die Offensive des TSV wenige Gelegenheiten herausspielte, in denen sich Janßen mit starken Paraden hätte auszeichnen können. „Es war schön, mal wieder in der ersten Mannschaft zu spielen. Es macht richtig Spaß, ein Teil dieses Teams zu sein und mit den Jungs zu kicken. Nichtsdestotrotz tut es mir auch leid für Ahmet, den es erneut an der Hand getroffen hat“, sagt Nachwuchsakteur Janßen, der in der Jugend-Abteilung des 1. FC Kleve ausgebildet wurde.

In der Saison 2018/2019 war Janßen acht Mal für die Oberliga-Mannschaft aufgelaufen. In der vergangenen Spielzeit war er außen vor. Keine Minute absolvierte er für die Mannschaft um Kapitän Fabio Forster. Immerhin verpasste Ahmet Taner keine Begegnung. Stattdessen hütete Janßen das Tor der zweiten Mannschaft in der Bezirksliga – und machte als zuverlässiger Rückhalt auf sich aufmerksam. Auch deshalb sagt Umut Akpinar nun: „Bjarne genießt unser vollstes Vertrauen.“ In dieser Saison könnte das FC-Eigengewächs also weitere Erfahrungen in der fünfthöchsten Klasse sammeln.

Am heutigen Mittwochabend, 19.30 Uhr, wird Bjarne Janßen in der Getec-Arena auflaufen, wenn der 1. FC Kleve den FC Kray empfängt. Die Essener sind mit zwei Siegen aus drei Partien in die Saison gestartet. Zuletzt setzte es ein 1:3 gegen den Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg. „Die Ergebnisse von Kray sprechen für sich. Da kommt eine ganz starke Mannschaft auf uns zu, die im Sommer viele gute Spieler geholt hat. Doch in der Vergangenheit waren es immer enge Duelle gegen Kray. Wir sind gut vorbereitet“, sagt Umut Akpinar.