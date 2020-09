Fußball : 1. FC Kleve will einen Relegationsplatz erreichen

Kleve Die C-Junioren des 1. FC Kleve warten nach der Qualifikation für die Niederrheinliga jetzt auf ihre Gegner. „Alle Spiele werden eine echte Herausforderung für uns“, sagt Trainer Henrik Hommels.

Die C-Junioren des 1. FC Kleve haben sich zum zweiten Mal in Folge für die Fußball-Niederrheinliga der C-Junioren qualifiziert. Jetzt warten Trainer Henrik Hommels und seine Mannschaft, die den Sprung in die höchste Klasse des Verbandes Niederrhein am vergangenen Samstag mit einem souveränen 3:0-Erfolg im Heimspiel gegen die Spielvereinigung Solingen-Wald perfekt gemacht hatte, mit Spannung darauf, auf welche Konkurrenten sie denn künftig treffen werden. Denn noch stehen nicht alle 24 Teams fest, die in der kommenden Spielzeit in der Niederrheinliga auflaufen werden.