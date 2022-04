Reitturnier bei Holger Hetzel : Heino Ferch versteigert Poloschläger

Olympiasieger Michael Jung, Schauspieler Heino Ferch und Auktionator Volker Rauff (v.l.) bei der Versteigerung für den guten Zweck Foto: Stephan Derks

Goch Die erstmals ausgerichtete Turnierserie Spring Edition ist ein Erfolg. Schauspieler Heino Ferch und Olympiasieger Michael Jung stiften Preise für einen guten Zweck.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephan Derks

Besser hätte man eine Turnierserie nicht beenden können als beim Finale der Spring-Edition auf der Anlage des Nationenpreisreiters Holger Hetzel. Dabei gab es für die Besucher der dreitägigen Veranstaltung an der Pfalzdorfer Buschstraße am vergangenen Wochenende nicht nur Springsport vom Feinsten zu sehen, sondern sie konnten auch prominente Gäste hautnah erleben. Zu ihnen gehörte Schauspieler Heino Ferch, der eigens für eine Versteigerung angereist war.

In seinem Gepäck hatte Ferch unter anderem einen Polohelm und einen Poloschläger – Utensilien, mit denen er selbst erfolgreich an Polo-Turnieren teilgenommen hatte. Die Familie von Heino Ferch hat ein Herz für den Pferdesport. Während der Schauspieler selbst exzellent Polo spielte, gehörte seine Frau Marie-Jeanette viele Jahre dem deutschen Nationalkader der Vielseitigkeitsreiter an. Und die 14-jährige Tochter Ava reitet erfolgreich und wird im August beim Nachwuchsturnier in Pfalzdorf an den Start gehen.

Info Das nächste Turnier steigt am 10./11. Mai Veranstaltungen Holger Hetzel richtet in diesem Jahr insgesamt 16 Turniere auf seiner Anlage an der Pfalzdorfer Buschstraße aus. Die nächste Veranstaltung findet dort am 10./11. Mai mit Prüfungen der Klasse A bis S statt. Premiere Vom 4. bis 7. August gibt es in Pfalzdorf nach der gerade abgelaufenen Turnierserie Spring Edition eine weitere Premiere. Dann wird dort zum ersten Mal das Hetzel‘s Nachwuchs-Championat für fünf-, sechs- und siebenjährige Springpferde organisiert.

Polohelm und Poloschläger von Heino Ferch kamen bei der Veranstaltung unter den Hammer. Sie wechselten für 11.000 Euro den Besitzer. Zudem versteigerte Heino Ferch drei Plätze für eine Reitstunde bei Michael Jung, die am Sonntag vor dem Drei-Sterne-Springen S stattfand. Das brachte 5500 Euro für das Düsseldorfer Kinderhospiz Regenbogenland. Jung, Olympiasieger sowie Welt- und Europameister in der Vielseitigkeit, war beim Turnier von Hetzel selbst auch am Start.

18 Prüfungen standen bei der Veranstaltung auf dem Programm, darunter vier Springen der Klasse S. Sportlicher Höhepunkt war ein Drei-Sterne-Springen S, für das Parcourschef Peter Schumacher die Hindernisse auf stattliche 1,50 Meter aufgebaut hatte und es einen Wassergraben mit einer Sprungweite von 4,50 Meter gab. Den Auftakt in dieser an Spannung kaum zu überbietenden Prüfung machte Michael Jung (RSG Altheim), der drei Pferde gemeldet hatte. Vier der 28 Starter erreichten das Stechen, in dem sich Markus Renzel (Marl) mit Com Es Ta (0/Fehler/38,24 Sekunden) den Sieg vor Hendrik Dowe (Heiden) mit Baretto (0/40,00) und Holger Hetzel (RSG Niederrhein) mit Helwell du Chabus (0/42,00) sicherte. Markus Renzel hatte schon am Samstag ein S**-Springen mit Canmore (0/56/22) vor Michael Jung, der mit seinen Pferden Edo Sandra (0/58,82) und Chuck Chai (0/60,63) auf die Plätze zwei und drei kam, gewonnen.

Gastgeber Holger Hetzel belegte im Drei-Sterne-Springen S mit Stechen mit Helwell du Chabus den dritten Platz. Foto: Markus van Offern (mvo)

Gastgeber Holger Hetzel zog nach dem Abschluss der Veranstaltung ein äußerst positives Fazit, zumal sportliche Leistungen und die Resonanz gestimmt hatten. Die Premiere der drei im April ausgerichteten Spring-Editionen mit steigenden Anforderungen für Amateur- und Profireiter, für die es beste Bedingungen gab, ist gelungen.