Wahl am 15. Mai : Was Sie zur Landtagswahl im Rhein-Sieg-Kreis wissen müssen

Rhein-Sieg-Kreis In NRW wird am 15. Mai ein neuer Landtag gewählt. So auch im Rhein-Sieg-Kreis. Die CDU hat bei der letzten Landtagswahl klar dominiert. Wie geht es dieses Jahr aus? Eine Übersicht.

Bei der letzten Landtagswahl im Jahr 2017 im Rhein-Sieg-Kreis gab es an einer Partei kein Vorbeikommen: der CDU. Sie holte in allen Wahlkreisen sowohl die meisten Erst- als auch Zweitstimmen und das mit deutlichem Vorsprung. Kann die Partei den Erfolg dieses Jahr wiederholen oder wird doch eine andere Partei vorbeiziehen? Ein Überblick aus Sicht des Rhein-Sieg-Kreises.

Was wird im Mai überhaupt gewählt?

Der Landtag ist das Parlament eines Bundeslandes. Die Bürger und Bürgerinnen von NRW wählen im Mai Abgeordnete, die in den Landtag ziehen. Dort kontrollieren sie die Arbeit der Landesregierung oder beschließen Gesetze. Der Landtag von NRW hat seinen Sitz in der Landeshauptstadt Düsseldorf. Aktuell besteht er aus 199 Abgeordneten, von denen 100 der CDU oder der FDP angehören. Eine denkbar knappe Mehrheit also für den seit kurzem regierenden Ministerpräsidenten Hendrik Wüst. Wie bei der Bundestagswahl können alle Wahlberechtigten mit ihrer Erststimme einen Direktkandidaten wählen. Mit der Zweitstimme wählen sie eine Partei. Dazu ist das Landesgebiet aufgeteilt in 128 Wahlkreise, fünf davon liegen dieses Jahr im Rhein-Sieg-Kreis.

Was ist 2022 neu im Rhein-Sieg-Kreis?

Der Rhein-Sieg-Kreis ist jetzt auf fünf statt auf vier Wahlkreise aufgeteilt. Neu ist der Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis V.

Welche Wahlkreise gibt es im Rhein-Sieg-Kreis?

Rhein-Sieg-Kreis I: Eitorf, Much, Neunkirchen-Seelscheid, Ruppichteroth, Windeck, einige Stimmbezirke von der Stadt Hennef

Rhein-Sieg-Kreis II: Bad Honnef, Köningswinter, Meckenheim, Wachtberg, einige Stimmbezirke von der Stadt Hennef

Rhein-Sieg-Kreis III - Euskirchen III: Alfter, Bornheim, Rheinbach, Swisstal und vom Kreis Euskirchen die Gemeinde Weilerswist

Rhein-Sieg-Kreis IV: Sankt Augustin mit dem Stadtteil Menden, Niederkassel, Troisdorf

Rhein-Sieg-Kreis V: Lohmar, Siegburg, Sankt Augstin mit den Stadtteilen Birlinghoven, Buisdorf, Hangelar, Meindorf, Mülldorf, Niederpleis, Ort

Wer vertritt den Rhein-Sieg-Kreis im aktuellen Landtag?

Bei der Landtagswahl 2017 konnten die CDU-Abgeordneten Björn Franken, Andrea Milz, Oliver Krauß und Katharina Gebauer in ihrem Wahlkreis die meisten Stimmen holen und sind seitdem im Landtag vertreten. Jörn Freynick (FDP) und Horst Becker (Grüne) gelang der Einzug in den Düsseldorfer Landtag über die Landesliste.

Welche Kandidaten können im Rhein-Sieg Kreis über die Erststimme gewählt werden?

Die Parteien haben für die Landtagswahl 2022 in den fünf Wahlkreisen folgende Personen aufgestellt:

Rhein-Sieg-Kreis I: Björn Franken (CDU), Sara Zorlu (SPD), Waldemar Peters (FDP), Ralf von den Bergen (AfD), Holger Zacharias (GRÜNE), Judith Serwaty (DIE LINKE), Marcel Bratwurst Klingenstein (Die PARTEI), Marion Bornhövd (dieBasis), Josephine Rinck (Volt) und Andrea Romczykowski (Volksabstimmung)

Rhein-Sieg-Kreis II: Jonathan Grunwald (CDU), Charlotte Echterhoff (SPD), Andreas Pinkwart (FDP), Anno Overath (AfD), Derya Gür-Seker (GRÜNE), Bastian Reichardt (DIE LINKE), Jan-Hendrik Kohlmorgen (Die PARTEI), Claus Plantiko (Volksabstimmung) und Heinz-Jürgen Hörster (dieBasis)

Rhein-Sieg-Kreis III - Euskrichen III: Oliver Krauß (CDU), Anna Peters (SPD), Jörn Freynick (FDP), Armin Heintze (AfD), Arnd Kuhn (GRÜNE), Iris Lafazanis (DIE LINKE), Nathalie Sanchez Friedrich (dieBasis) und Nastassja Rose-Hallgrimson (Team Todenhöfer)

Rhein-Sieg-Kreis IV: Katharina Gebauer (CDU), Denis Waldästl (SPD), Diana Heisters (FDP), Gert Moses (AfD), Thomas Huwe (GRÜNE), Kashif Shaikh (DIE LINKE), Katharina Heinemann (Die PARTEI), Elmar Schuck (dieBasis), Thomas Reuter (Volt), Ewgeni Auer (LIEBE) und Andreas Frick (Volksabstimmung)

Rhein-Sieg-Kreis V: Sascha Lienesch (CDU), Oliver Schmidt (SPD), Karl-Heinz Schütze (FDP), Marios Mylonas (AfD), Martin Metz (GRÜNE), Martina Döhring (DIE LINKE), Andreas Langel (Die PARTEI),Stefan Kruse (dieBasis), Thomas Reuter (Volt) und Helmut Fleck (Volksabstimmung)

Welche Parteien stehen über die Zweitstimme zur Wahl?

Bei der nordrhein-westfälischen Landtagswahl können 29 Parteien mit Landeslisten um Zweitstimmen werben. Das teilte der Landeswahlleiter in Düsseldorf mit. Sechs Listen habe der Landeswahlausschuss zurückgewiesen, darunter die Anarchistische Pogo Partei Deutschlands und Christen für Deutschland. Gründe seien etwa mangelnde Partei-Eigenschaften oder unzureichende Unterstützungsunterschriften gewesen. Folgende 29 Parteien können somit gewählt werden:

CDU

SPD

FDP

AfD

GRÜNE

DIE LINKE

Piraten

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)

FREIE WÄHLER

Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit (BIG)

Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)

Ab jetzt…Demokratie durch Volksabstimmung – Politik für die Menschen (Volksabstimmung)

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)

Die Violetten (DIE VIOLETTEN)

Partei für Gesundheitsforschung (Gesundheitsforschung)

Deutsche Zentrumspartei - Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870 (ZENTRUM)

Deutsche Kommunistische Partei (DKP)

Basisdemokratische Partei Deutschlands (dieBasis)

Deutsche Sportpartei (DSP)

Die Urbane. Eine HipHop Partei (Die Urbane)

Europäische Partei LIEBE (LIEBE)

Familien-Partei Deutschlands (FAMILIE)

neo. Wohlstand für alle (neo)

Partei der Humanisten (Die Humanisten)

Partei des Fortschritts (PdF)

>> Partei für Kinder, Jugendliche und Familie << - Lobbyisten für Kinder - LfK

PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei)

Team Todenhöfer - Die Gerechtigkeitspartei (Team Todenhöfer)

Volt Deutschland (Volt)

Wie hoch war die Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl 2017 im Rhein-Sieg-Kreis?

Die Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl 2017 lag in den Wahlkreisen bei rund 70 Prozent. Nur im Rhein-Sieg-Kreis IV wurde die Marke nicht ganz erreicht. Dort lag sie bei 66,9 Prozent. In allen Wahlkreisen hat die Wahlbeteiligung aber im Vergleich zur Landtagswahl im Jahr 2012 um sieben bis acht Prozent zugenommen.

Wie haben die Parteien im Rhein-Sieg-Kreis 2017 abgeschnitten?

Die CDU konnte 2017 in allen Wahlkreisen triumphieren und das mit deutlichem Abstand zu den anderen Parteien:

Rhein-Sieg-Kreis I: CDU (36,7 Prozent), SPD (26,1 Prozent), FDP (14,5 Prozent), GRÜNE (7,1 Prozent), AfD (6,9 Prozent), DIE LINKE (4,2 Prozent)

Rhein-Sieg-Kreis II: CDU (36,5 Prozent), SPD (24,9 Prozent), FDP (16,6 Prozent), GRÜNE (7,2 Prozent), AfD (6,4 Prozent), DIE LINKE (4,5 Prozent)

Rhein-Sieg-Kreis III: CDU (39,1 Prozent), SPD (23,5 Prozent), FDP (16,8 Prozent), AfD (6,8 Prozent), GRÜNE (6,4 Prozent), DIE LINKE (3,7 Prozent)

Rhein-Sieg-Kreis IV: CDU (35,2 Prozent), SPD (27,8 Prozent), FDP (14,1 Prozent), AfD (7,5 Prozent), GRÜNE (5,9 Prozent), DIE LINKE (4,5 Prozent)

Wie haben die Abgeordneten aus dem Rhein-Sieg-Kreis 2017 abgeschnitten?

In allen Wahlkreisen konnten CDU-Abgeordnete die meisten Stimme für sich gewinnen - und das mit deutlichem Vorsprung vor Abgeordneten der SPD. Während die CDU-Abgeordneten immer über 40 Prozent der Stimmen erhielten, gelang es nur dem SPD-Abgeordneten Achim Tüttenberg die 30 Prozent zu knacken. Die anderen SPD-Abgeordneten erreichten diese Marke nicht.