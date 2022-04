Fußball-Regionalliga der Frauen : VfR Warbeyen verpasst Überraschung knapp

Kleve Die Mannschaft hat bei Borussia Mönchengladbach nach einem 1:4-Rückstand mit 3:4 das Nachsehen. Die Chance zur Revanche gibt es schon bald im Pokal.

Am Ende fehlte ein Tor zur großen Überraschung. Der VfR Warbeyen verlor in der Fußball-Regionalliga der Frauen am Sonntag beim Tabellenzweiten Borussia Mönchengladbach mit 3:4 (1:4). Die Chance zur Revanche gibt‘s schon bald. Am Donnerstag 5. Mai, 19.30 Uhr, erwartet der VfR die Borussia im Halbfinale des Niederrheinpokals.