Fußball-Landesliga : SGE Bedburg-Hau leistet sich zu viele Fehler

Bedburg-Hau Die Mannschaft von Trainer Sebastian Kaul hat den Klassenerhalt nach der 0:3-Heimniederlage gegen BW Dingden noch nicht sicher. Sebastian van Brakel sieht die Gelb-Rote Karte.

Die SGE Bedburg-Hau hat den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga noch nicht sicher. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Kaul verlor am Sonntag das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten BW Dingden mit 0:3 (0:3). Der Vorsprung vor den Abstiegsplätzen beträgt aber weiter sechs Punkte.

Der Gastgeber musste erneut auf einige Stammspieler verzichten. Doch nicht nur der personelle Engpass war für Kaul ausschlaggebend dafür, dass sein Team deutlich das Nachsehen hatte. „Die Einstellung hat gestimmt. Wir haben es dem Gegner in Halbzeit eins aber viel zu einfach gemacht, weil wir uns einige Fehler geleistet haben“, sagte er.

Die Gäste gingen bereits in der zehnten Minute durch einen Treffer von Jonas Schneiders in Führung, nachdem die Defensiv-Abteilung der SGE geschlafen hatte. Danach vergab Martin Tekaat (12.) die Chance zum Ausgleich. Ein erneuter Ballverlust im Mittelfeld führte zum 0:2 durch Kevin Juch (22.), ehe die Blau-Weißen nach 38 Minuten durch Steffen Buers mit dem dritten Tor schon für klare Verhältnisse sorgten.

Nach dem Wechsel stand die Defensive der Grün-Schwarzen etwas besser. Raven Olschewski (53.), Falko Kersten (73.) und Henrik Schümmer (78.) hatten gute Gelegenheiten, um etwas Ergebniskosmetik zu betreiben. Auf der Gegenseite ließ Dingden einige Konterchancen ungenutzt. In der 80. Minute sah SGE-Abwehrspieler Sebastian van Brakel die Gelb-Rote Karte. Immerhin feierte Robin Deckers kurz vor Schluss sein Comeback nach Verletzungspause. „Am Ende war es eine verdiente Niederlage. So schlecht habe ich uns aber nicht gesehen. Wir sind nach drei Niederlage in einer Negativspirale, da wollen wir jetzt unbedingt wieder raus“, sagte Kaul.