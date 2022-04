Benefiz-Veranstaltung in Düsseldorf : „Stehen fassungslos vor den verstörenden Bildern dieses Angriffskrieges“

Benefiz-Veranstaltung in Düsseldorf

Die Oper in Düsseldorf Foto: Andeas Krebs

Düsseldorf Internationale Opernstars, Musiker und Tänzer haben in der Rheinoper in Düsseldorf eine Gala für die Geflüchteten aus der Ukraine gestaltet. Opernchef Christoph Meyer zeigte sich tief bewegt von den Ereignissen.

Brillante Musiker, Sänger und Tänzer und ein mit Hoffnung aufgeladenes Programm: Mit einer großartigen Benefiz-Gala haben die Deutsche Oper am Rhein und ihre Gäste am Sonntagabend ein Zeichen für die Menschen in der Ukraine gesetzt. „Wir alle stehen nach wie vor fassungslos und verstört den schrecklichen Bildern dieses russischen Angriffskrieges gegenüber“, sagte Generalintendant Christoph Meyer zu Beginn des Abends.