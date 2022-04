Fußball-Bezirksliga : Viktoria Goch kommt nicht über Remis hinaus

Daniel Beine: „Die Meisterschaft ist noch lange nicht entschieden.“ Foto: Markus van Offern (mvo)

Goch Die Mannschaft von Trainer Daniel Beine hat nach dem 1:1 beim VfL Repelen jetzt wieder fünf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Sportfreunde Broekhuysen.

Viktoria Goch hat im Rennen um die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga etwas an Boden verloren. Der Tabellenzweite musste sich am Sonntag mit einem 1:1 (0:0) beim abstiegsgefährdeten VfL Repelen begnügen und hat nun wieder fünf Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter Sportfreunde Broekhuysen. „Wir müssen die Köpfe jetzt oben behalten und sehen, dass wir an Broekhuysen dranbleiben. Der Kampf um den Titel ist noch lange nicht entschieden“, sagte Viktoria-Trainer Daniel Beine.

Er war mit der Leistung, die seine Mannschaft in kämpferischer Hinsicht gezeigt hatte, zufrieden. „Am Engagement der Spieler hat es nicht gelegen. Wir hätten allerdings in der Offensive noch etwas konsequenter agieren müssen“, so der Coach. Trotzdem hatte sein Team gegen einen Gegner, der sich in erster Linie auf die Defensivarbeit konzentrierte, gut ein halbes Dutzend Torchancen.

Eine Gelegenheit nutzte Levon Kürkciyan in der 68. Minute zur Führung. Kurz darauf vergab Niklas Zaß die große Chance, umgehend den zweiten Treffer nachzulegen, was die Begegnung sicherlich entschieden hätte. So kam der Gastgeber nur wenig später zum Ausgleich durch Okan Yilmaz (73.), der nach einem Gocher Abspielfehler mit einem sehenswerten Schuss aus 20 Metern traf.