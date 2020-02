Fußball-Kreisliga B : TuS Kranenburg: Dragan Vasovic will sich mit dem Aufstieg verabschieden

Kranenburg Der Spitzenreiter geht mit vier Punkten Vorsprung in den zweiten Teil der Saison. Am Sonntag erwartet das Team den Tabellenzwölften SV Rindern II, der angekündigt hat, mit Akteuren aus der ersten Mannschaft anzutreten.

Spitzenreiter TuS Kranenburg startet in der Gruppe eins der Fußball-Kreisliga B am Sonntag, 15 Uhr, mit dem Heimspiel gegen den SV Rindern II in die zweite Hälfte der Saison, die mit dem Titelgewinn abgeschlossen werden soll. 16 Partien wird der erfolgreiche Trainer Dragan Vasovic, der den Verein im Sommer nach sechs Spielzeiten verlässt, noch an der Linie stehen. Sein Nachfolger wird, wie berichtet, Michael Umbach. Der Ligaprimus hat 46 Punkte sowie 78:16-Toren auf dem Konto und vier Zähler Vorsprung vor Verfolger SV Grieth. Diese gute Ausgangsposition soll mit einem Sieg gefestigt werden.