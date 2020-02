Reiten : Mehr als 1000 Nennungen für das Springfestival in Keppeln

Sport und Show heißt es am Samstagabend beim Keppelner Springfestival. Sechs Mannschaften sind am Start. Foto: RV von Bredow Keppeln

Uedem-Keppeln Bei der Veranstaltung des Reitervereins von Bredow auf dem Hötzenhof gibt es spannenden Sport und ein actiongeladenes Showprogramm.

Starten wird das Hallenturnier am Freitag, 9 Uhr, mit dem Springpferdemeeting. Der Nachwuchs kann zu Beginn der Saison in Springpferdeprüfungen bis zur Klasse M Turnieratmosphäre schnuppern. Um 19.30 Uhr steigt ein Springen M mit Stechen, das neu im Programm ist. „Mit dieser Prüfung möchten wir Reitern, die sich noch nicht so häufig in Springen der mittelschweren Klasse versucht haben, eine Möglichkeit bieten, Erfahrungen zu sammeln“, sagt Arnold Janßen, Vorsitzender des Ausrichters.