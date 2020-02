Fußball : Nachholtermin des 1. FC Kleve noch nicht fix

Kleve Der Oberligist soll Tulpensonntag in Ratingen spielen. Die Klubs wollen aber noch darüber reden. Stürmer André Trienenjost muss sich weiter in Geduld üben.

Die Partie des Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve gegen Germania Ratingen 04/19, die am vergangenen Wochenende aufgrund des Sturmtiefs Sabine ausgefallen war, wurde für Tulpensonntag, 23. Februar, 15 Uhr, neu angesetzt. Der Termin scheint allerdings noch nicht fix zu sein. „Das muss noch endgültig abgeklärt werden. Ich habe keine Information dazu, ob der Termin so endgültig steht. Darüber müssen die Vereine noch ein Gespräch führen“, sagt der Klever Trainer Umut Akpinar. FC-Vorsitzender Christoph Thyssen will in den nächsten Tagen Kontakt mit Ratingen 04/19 aufnehmen.