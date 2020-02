Reiten : Winter-Turnierserie bei Holger Hetzel wird am Mittwoch fortgesetzt

Goch-Pfalzdorf Der Höhepunkt der Veranstaltung auf der Anlage von Nationenpreisreiter Holger Hetzel in Pfalzdorf ist ein Ein-Sterne-Springen der Klasse S. Beim Auftakt am 22. Januar hatte es von den Teilnehmern viel Lob für das neue Turnierkonzept gegeben.

Der Auftakt zur ­MERA-Winter-Turnierserie am 22. Januar auf der Anlage des Nationenpreisreiters Holger Hetzel in Pfalzdorf konnte definitiv als gelungen bezeichnet werden. Denn in allen Prüfungen wurde an der Buschstraße toller Pferdesport für die Zuschauer geboten. Und es waren viele zufriedene Gesichter bei den Reitern auszumachen, die sich nicht nur über ihre Leistungen freuten.