Fußball : SV Hönnepel-Niedermörmter will die Aufholjagd am Mittwoch endlich starten

SV Hönnepel-Niedermörmter will die Aufholjagd am Mittwoch endlich starten

Kalkar Der abstiegsgefährdete Landesligist hat seit drei Monaten keine Ligapartie mehr bestritten. Die Mannschaft kann den Abstand zum rettenden Ufer mit einem Sieg beim Schlusslicht DJK/VfL Giesenkirchen auf einen Punkt verkürzen.

Die Spielvereinigung Hönnepel-Niedermörmter wollte nach drei Monaten Pause am Sonntag endlich wieder eine Ligapartie bestreiten. Sturm Sabine machte dem Fußball-Landesligisten aber einen Strich durch die Rechnung. Der Verband sagte alle Spiele ab. Der Drittletzte (15 Punkte) will seine Aufholjagd im Abstiegskampf jetzt am heutigen Mittwoch starten. Dann wird die am Sonntag ausgefallene Begegnung beim Schlusslicht DJK/VfL Giesenkirchen (zwölf Zähler) nachgeholt. Die Chancen stehen gut, dass die Partie um 20 Uhr angepfiffen werden kann, weil der Sturm abgezogen ist und auf Kunstrasen gekickt wird.