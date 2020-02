125 Jahre VfL Merkur Kleve : Schweiß, Muskelkater und Halbzeit drei

Übungsleiterin Henrika Hellmuth (Bildmitte) und ihre Sportler trainieren donnerstagabends in der Halle an der Flutstraße. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Dietmar Gorißen führt die Abteilung Herren-Gymnastik – gestandene Männer über 55 Jahre, die an ihrer Fitness feilen.

Die wichtigste Mahnung betet Henrika Hellmuth ihren Schützlingen immer wieder vor: „Geht nur so weit, wie die Knie es mitmachen.“ Die Verletzungsfreiheit stehe über allem, man solle sich nicht übernehmen. Hellmuth ist Übungsleiterin einer Gruppe von bis zu 15 gestandenen Männern, die donnerstags abends in der Turnhalle des VfL Merkur Kleve, der 2020 sein 125-jähriges Bestehen feiert, an ihrer Koordination, Konzentration und Ausdauer arbeiten. „Hier bekommt man Muskelkater, ohne richtig geschwitzt zu haben“, sagt Dietmar Gorißen, der die Gruppe führt.