Fußball : Andre Trienenjost erneut operiert

Kleve Dem Stürmer des Oberligisten 1. FC Kleve musste ein Teil des Innenmeniskus entfernt werden, weil nach dem ersten Eingriff im September eine Operationsnaht gerissen war. Die Verhandlungen mit möglichen Neuzugängen stocken.

Beim Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve kommt in diesen Tagen wieder ein Hauch von Mannschaftsgefühl auf. Der Klub organisiert für die Kicker einmal wöchentlich ein Cyber-Training bei Salvea Sports, bei dem die Spieler virtuell zugeschaltet sind. „Es war schön, die Jungs einmal wieder alle auf diesem Weg zusammen zu sehen“, sagt Trainer Umut Akpinar, der sich mit seinem kickenden Personal seit Mitte März wegen der Corona-Pandemie fußballerisch im Home Office befindet. Ob sich daran etwas ändern wird in den nächsten Tagen, kann Akpinar noch nicht abschätzen. Er wartet wie alle Übungsleiter, Spieler und Funktionäre sehnsüchtig darauf, dass der Verband Niederrhein (FVN) entscheidet, was mit der seit mittlerweile fast zwei Monaten ausgesetzten Saison wird.