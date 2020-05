Fußball : Unvergessliche Tage beim SV Nütterden

Aufstiegsjubel: Auf den Tag genau heute vor zehn Jahren machte das erste Team des SV Nütterden den Sprung in die Kreisliga A perfekt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kranenburg-Nütterden Vor zehn Jahren schafften beide Senioren-Mannschaften jeweils den Aufstieg – das sollte jetzt groß gefeiert werden. Doch die Corona-Krise verhindert das Duell des einstigen Meister-Teams gegen die jetzige erste Mannschaft.

Die Saison 2009/2010 sei für Trainer Markus Hierling eine unvergessliche gewesen. Damals betreute er seinen Heimat-Verein SV Nütterden in der Fußball-Kreisliga B. „In dem Jahr herrschte im und um den Verein herum eine ganz besondere Atmosphäre“, sagt Hierling, der mittlerweile bei Alemannia Pfalzdorf in der A-Liga an der Seitenlinie steht. Immerhin habe der SV Nütterden damals durchaus überraschend den Doppel-Aufstieg der beiden Senioren-Mannschaften gefeiert. Das erste Team stieg in die Kreisliga A, das zweite in die Kreisliga B auf.

„Diesen Erfolg wird keiner, der es mit dem SV Nütterden hält, je wieder vergessen“, sagt Hierling. Vor einigen Monaten sei der 45-Jährige auf die Idee gekommen, mit den Protagonisten von einst den historischen Erfolg zehn Jahre später zu feiern. So habe man auf der Platzanlage des SVN zusammenfinden wollen, die Meister-Mannschaft von einst sollte außerdem gegen das heutige A-Liga-Team antreten. Die Corona-Krise macht diesen Plänen nun einen Strich durch die Rechnung.

Info Auf Platz sechs in der Kreisliga A Gegenwart Die erste Senioren-Mannschaft des SV Nütterden ist im vergangenen Sommer in die Kreisliga A aufgestiegen. In der unterbrochenen Spielzeit steht die Mannschaft von Übungsleiter Joachim Böhmer auf Tabellenplatz sechs. Das zweite Team läuft in der Kreisliga C auf und steht dort in der Gruppe eins auf Rang acht.

„Das wäre auf jeden Fall ein großer Tag geworden. Es ist bitter, dass daraus nun vorerst nichts wird“, sagt Hierling. Und dennoch: Die Erinnerung an die damalige Spielzeit halte man dieser Tage wach. Eine derart erfolgreiche Saison erlebte der SV Nütterden in seiner Geschichte noch nie.

Die Mannschaft von Markus Hierling und Co-Trainer Christian Tripp marschierte durch die B-Liga, holte 22 Siege bei nur einer Niederlage und zwei Remis. „Wir haben uns damals immer weiter gesteigert. In der gesamten Rückrunde mussten wir nur vier Gegentore hinnehmen. Sportlich hätte es besser kaum laufen können“, sagt Hierling. Maßgeblichen Anteil am Aufstieg hatte etwa Robert van Elst, dem als Linksverteidiger sensationell 17 Treffer gelangen. Auch die Mooren-Brüder Kevin und Sven bürgten für Torgefahr, als Kapitän führte Michael Kratz das Aufgebot aufs Feld. „Der wichtigste Mann war aber eigentlich Obmann Richard Peters, die gute Seele des Vereins. Er hat die Senioren-Abteilung zusammengehalten, in guten wie in schlechten Zeiten“, sagt Hierling.

Ein Bierchen auf das Meisterstück: Der damalige Trainer Markus Hierling (rechts) erinnert sich immer noch gerne an die Saison 2009/10 zurück. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Am 12. Mai 2010 dann war es so weit. Mit einem 3:0-Auswärtserfolg gegen die SGE Bedburg-Hau II besiegelte der SVN den Aufstieg in die A-Liga. „Damals haben wir bis in die Puppen gefeiert. Den Aufstieg hatten wir uns richtig verdient“, sagt Hierling. Auch die zweite Mannschaft hätte kaum souveräner in die B-Liga aufrücken können.

An die damaligen Feierlichkeiten habe man nun anknüpfen wollen. Insbesondere die Partie gegen die heutige erste Mannschaft von Trainer Joachim Böhmer wäre wohl ein ganz besonderes Spiel geworden, sagt Markus Hierling. Immerhin wird das Team aktuell von Kapitän Sebastian Lestang angeführt, der seine Laufbahn im Sommer beenden wird und schon in der Saison 2009/2010 wichtiger Bestandteil der Aufstiegs-Mannschaft war.