Neustart im Sport : Holger Hetzel richtet wieder Reitturniere aus

Organisator Holger Hetzel hofft, „dass der Reitsport jetzt langsam wieder ins Laufen kommt“. Foto: Markus van Offern (mvo)

Goch-Pfalzdorf Die Prüfungen auf der Anlage in Pfalzdorf finden vom 14. bis 16. Mai und 20. bis 22. Mai unter strengsten Hygienevorschriften statt. Zuschauer sind nicht zugelassen. Hetzel lobt die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Goch.

Nationenpreisreiter Holger Hetzel richtet auf seiner Anlage in Goch-Pfalzdorf die ersten Reitturniere in Nordrhein-Westfalen aus, seitdem die Corona-Krise den Sport gestoppt hat. Jeweils elf Prüfungen finden von Donnerstag, 14. Mai, bis Samstag, 16. Mai, sowie von Mittwoch, 20. Mai, bis Freitag, 22. Mai, unter strengsten Hygienevorschriften an der Buschstraße für Berufs- und Kaderreiter statt. Zuschauer sind nicht zugelassen. „Wir sind dem Ordnungsamt der Stadt Goch zu Dank verpflichtet, dass es diese Veranstaltungen genehmigt hat. Wir haben diese Turniere über Wochen vorbereitet. Die Zusammenarbeit mit der Stadt war dabei hervorragend“, sagt Holger Hetzel.

Sein Ziel sei es, mit den beiden Veranstaltungen „den Reitsport langsam wieder ins Laufen zu bekommen“, so Hetzel. Nur 15 Minuten nach Öffnung der Meldelisten waren am Montag alle Prüfungen mit einem Limit von 70 Startern ausgebucht. Unter anderem haben die Ställe von Otto Becker, Bundestrainer im Springreiten, und Markus Beer­baum gemeldet.

„Wir appellieren an alle Teilnehmer, die Regeln wegen der Corona-Krise strengstens einzuhalten. Dies wird auch von unserem Personal und dem Ordnungsamt der Stadt Goch überprüft“, sagt Anna Lehmeyer vom Team der Hetzel Horses GmbH. Wer gegen die Auflagen verstößt, wird vom Turnier ausgeschlossen.

Die Identität der Reiter und ihrer Pfleger wird beim Betreten der Anlage festgehalten. Dort bekommen sie auch Gesichtsmasken ausgehändigt. Ein Reiter darf für jeweils zwei Pferde einen Pfleger mitbringen. Die Teilnehmer dürfen sich auf dem 20.000 Quadratmeter großen Gelände nur auf vorgeschriebenen Routen bewegen und müssen die Anlage nach ihrem letzten Start sofort verlassen. Überall auf dem Gelände werden Markierungen angebracht, damit der vorgeschriebene Abstand eingehalten wird. Es wird einige Stationen geben, an denen man die Hände desinfizieren kann. Die Hindernisstangen im Parcours werden nur von Helfern angefasst, die sterile Handschuhe tragen. Eine Siegerehrung wird nicht stattfinden. Zudem wird kein Essen auf dem Gelände verkauft. Der Zeitplan wurde auch deutlich entzerrt. „Für meine Begriffe wird es bei uns sicherer sein, als es derzeit in einem Bau- oder Supermarkt der Fall ist“, sagt Holger Hetzel.

Der Gocher, der sich als Vorreiter sieht, den Turniersport in Deutschland zu modernisieren, hat trotz der erheblichen Hygieneauflagen und der dadurch verursachten Kosten darauf verzichtet, ein erhöhtes Nenngeld zu verlangen. „Die Reiter zahlen für ihren Start das, was sie üblicherweise bei einem Turnier zahlen müssen“, sagt Holger Hetzel. Er hofft allerdings, dass die Teilnehmer etwas für die Organisation spenden. „Ich appelliere da an meine Kollegen, damit ich die Chance habe, die Veranstaltungen mit einer schwarzen Null abschließen und weitere Turniere ausrichten können“, sagt Hetzel.