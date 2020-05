Spieler haben Bedenken vor dem Restart : "Wir sind nur Marionetten"

München Die Fortsetzung der Fußball-Ligen in Deutschland sorgt nicht überall für Begeisterung. Spieler, Trainer und Mediziner sehen Probleme. Neven Subotic beklagt die mangelnde Miteinbeziehung in die Entscheidung und Ärzte fürchten das Verletzungsrisiko.

Neven Subotic kritisiert fehlenden Einfluss, Sören Bertram hat schlichtweg Angst - und auch Trainer sowie Mediziner äußern zum Teil erhebliche Bedenken. Vor dem mit Spannung erwarteten Restart der deutschen Fußball-Ligen inmitten der Corona-Pandemie gibt es auch einige kritische Stimmen.Besonders drastisch äußerte sich Sören Bertram vom Drittligisten 1. FC Magdeburg. "Ich habe Angst davor, mich bei einem Spiel anzustecken. Die Gefahr ist bei vielen Zweikämpfen gegeben", sagte der 28-Jährige der Magdeburger Volksstimme und fügte an: "Wir sind alle im Kopf nicht frei, weil wir nach einer Infektion für den Rest unseres Lebens Lungenprobleme haben könnten." Zuletzt hatte sich schon der Kölner Birger Verstraete nach positiven Corona-Fällen beim FC Sorgen gemacht. "Zuerst Gesundheit, dann Fußball", forderte er deshalb in einer "ziemlich bizarren Situation".

Unterstützung erhalten sie von Ingo Froböse, Sportmediziner der Deutschen Sporthochschule Köln. Er sehe "da wirklich große Gefahren auf die Spieler und die Trainer zurollen, dass mögliche Infektionen zu gravierenderen Schäden führen können", sagte er dem SWR. Mit langfristigen Folgen sei "natürlich" zu rechnen. Die Corona-Problematik wirke "bei dieser hohen Belastung sicherlich noch verschärfend". Die Spieler, so Froböse, "werden schon ein wenig missbraucht".

Schon vor der Entscheidung für die Bundesliga und 2. Liga hatte Nürnbergs Trainer Jens Keller Probleme prognostiziert. "Und jetzt sollen wir eventuell nach zehn Tagen Mannschaftstraining bereit sein? Der Verantwortung kann ich als Trainer nicht gerecht werden, auch den Spielern gegenüber", sagte Keller den Nürnberger Nachrichten. Es gebe "ein gewisses Risiko in punkto Verletzungen", führte er im kicker weiter aus. Auch für Bremens Geschäftsführer Frank Baumann wäre es "wichtig" gewesen, "dass man zumindest zwei Wochen Mannschaftstraining gehabt hätte".

Ob sich Verletzungen häufen, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Bei Borussia Dortmund sollen sich bereits Axel Witsel und Emre Can zum Start des Mannschaftstrainings Muskelverletzungen zugezogen haben und für das Revierderby am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Schalke 04 fraglich sein. Dies berichten Bild und Sport Bild. Ob es einen Zusammenhang mit der nun wieder erhöhten Belastung gibt, ist offen.