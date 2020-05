Reiten : Holger Hetzel lobt einen Wettbewerb für einen Trainingstag aus

Holger Hetzel richtet sich mit seiner Idee an Vereine in ganz Deutschland. Foto: KN

Kreis Kleve Mitten in der Corona-Krise möchte der Nationenpreis-Reiter aus Pfalzdorf einigen Vereinen, die aufgrund der Schutzmaßnahmen in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, dabei helfen, zusätzliche Einnahmen zu generieren.

Passend zu den ersten Lockerungsmaßnahmen im Zuge der Corona-Krise, in dem unter anderem ab sofort auch der Reitsport wieder erlaubt wird, kommt der Pfalzdorfer Nationenpreis-Reiter Holger Hetzel mit einer innovativen Idee daher. „Das Coronavirus hat unser Leben verändert und uns alle zum Umdenken gezwungen. Mehr denn je müssen wir uns gegenseitig unterstützen, um wieder schnell zur Normalität zurückzufinden. Insbesondere bei der Jugend- und Basisarbeit“, sagt er.

Aus diesem Grund möchte er dieser Idee deutschlandweit Vereinen und Schulbetrieben, die arg von der Coronakrise betroffen sind, helfen. Zusammen mit der Firma Höveler Pferdefutter hat er hierzu ein Konzept entwickelt, das die Vereine und Betriebe finanziell unterstützen soll. Denn, der Ausbilder stellt sich kostenlos für Trainingseinheiten zur Verfügung, die Vereine oder Betriebe „verkaufen“ können. „Ich biete drei Trainingsstunden für jeweils fünf Reiter, also insgesamt 15 Teilnehmer an und zusätzlich eine Stunde für Fragen oder allgemeine Diskussionen“, sagt Hetzel.

Seine Idee sieht vor, dass der Verein oder Pferdebetrieb die Trainingsplätze an interessierte Teilnehmer aus seinem Umkreis „verkauft“, dessen Erlös eins zu eins an den veranstaltenden Verein oder Betrieb fließt, wobei sich Hetzels Partner Höveler mit dem gleichen Betrag in Form von Futtermitteln beteiligt. „Den Vereinen und Pferdebetrieben sind keine Grenzen gesetzt für welchen Wert sie die Trainingsplätze verkaufen. Außerdem kann jeder seiner Kreativität freien Lauf lassen, um weitere Einnahmen zu generieren“, sagt Hetzel.