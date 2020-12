Fußball : Alemannia bestätigt Favoritenrolle

Goch Das Pfalzdorfer Team von Trainer Markus Hierling hat die Lehren aus der Vorsaison gezogen und führt aktuell die Tabelle der Fußball-Kreisliga A an.

Schon vor Beginn der Spielzeit in der Gruppe eins der Fußball-Kreisliga A zählte Alemannia Pfalzdorf bei den meisten Trainern der Gruppe zu den Favoriten. Dass die Pfalzdorfer nach dem enttäuschenden siebten Platz in der Vorsaison erneut schwächeln würden, wollten die Übungsleiter der Konkurrenz nicht glauben. Und zumindest bis zur erneuten Corona-Zwangspause erfüllte das Team aus dem Heribert-Ramrath-Stadion diese Erwartungen. Mit einer sehenswerten Bilanz von sechs Siegen bei einem Unentschieden und einer Niederlage sowie daraus resultierenden 19 Punkten aus acht Spielen führt die Alemannia aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses (plus 16) gegenüber dem punktgleichen Kevelaerer SV (plus 7) die Tabelle an.