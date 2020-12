Fußball : Oberliga-Kicker des 1. FC Kleve trainieren weiter

Kleve Die Spieler halten sich nach Plänen von Trainer Umut Akpinar individuell fit. Der Coach hält es immer noch für realistisch, dass die Saison wie geplant zu Ende gespielt werden kann.

Einzig in der letzten Kalenderwoche und der ersten Woche des neuen Jahres werde er seinem Team eine Verschnaufpause gönnen. „Wir müssen weiterhin in einer guten Verfassung bleiben, da keiner genau sagen kann, wann es wieder los geht. Wir befinden uns eben in einem absoluten Ausnahme-Jahr, das so noch niemand erlebt hat. Und daher müssen wir alle weiterhin unsere Hausaufgaben machen“, sagt Akpinar. Die zunächst bis Ende November geplante Corona-Zwangspause im Amateurfußball soll nach Plänen des Verbandes Niederrhein jetzt bis zum Wochenende 23./24. Januar dauern. Der Termin wird aber wohl nicht zu halten sein.