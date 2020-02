Fußball : Lukas Nakielski bleibt Trainer des 1. FC Kleve II

Kleve Nach Umut Akpinar, Trainer der Oberliga-Mannschaft, gibt auch der Coach des zweiten Teams dem Club die Zusage für zwei weitere Jahre. „Ich will weiter an diesem spannenden Projekt mitarbeiten“, sagt der 29 Jahre alte Nakielski.

Wenige Tage nach der Vertragsverlängerung von Umut Akpinar, Trainer der ersten Mannschaft des 1. FC Kleve in der Fußball-Oberliga, hat auch Lukas Nakielski sein Arbeitspapier beim Bresserberg-Klub um zwei Jahre verlängert. Seit der vergangenen Spielzeit betreut der 29-Jährige das zweite Team des 1. FC in der Bezirksliga. „Ich will weiter an diesem spannenden Projekt mitarbeiten. Wir verstehen die zweite Mannschaft als Bindeglied zwischen Jugend-Abteilung und Oberliga-Team. Diese Arbeit ist bisher sehr erfolgreich“, sagt Nakielski.