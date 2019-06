Fußball : Nakielski: „Ein ständiges Auf und Ab“

Kleve Fußball-Bezirksliga, Gruppe 5: Klever FC-Reserve mit starkem Endspurt zum Klassenerhalt.

So gerieten die Schwanenstädter auch rasend schnell in den Abstiegsstrudel. „Wir haben gerade in der Hinrunde viele gute Halbzeiten oder erste 60 Minuten gesehen, konnten aber nicht über die volle Spieldauer überzeugen. So sind uns sicherlich viele Punkte entglitten“, erzählt Nakielski. So mussten die 63/03er bis zum 17. Spieltag warten – der Sieg gegen den GSV Geldern (5:1) wurde nach Rückzug des Gegners gestrichen -, ehe sie nach vielen Unentschieden endlich einen dreifachen Punktgewinn feiern durften. Im Lokalderby gegen den SV Rindern siegte der FC-Unterbau spektakulär mit 5:1. Diese 90 Minuten sah Nakielski auch als eines der Highlights der Saison an: „Da haben wir wirklich funktioniert, defensiv gut gestanden und offensiv tollen Fußball gespielt, das kam unseren Vorstellungen schon sehr nahe.“ Jetzt schienen die FC-Kicker endlich angekommen zu sein, gegen den damaligen Meisterschaftskandidaten TuB Bocholt ließ man ein 1:1-Remis folgen. Dann ging es mit drei Niederlagen am Stück wieder stetig bergab.

Zwei wichtige Erfolge beim RSV Praest (3:1) und gegen den SV Walbeck gab den Klevern wieder Luft zum Atmen. Jedoch mussten die Nakielski-Schützlinge in den nächsten fünf Spielen viermal als Verlierer den Platz verlassen. Spätestens jetzt schwirrte am Bresserberg das Abstiegsgespenst herum. Doch auch dank der Hilfe der Oberliga-Mannschaft legten die Rot-Blauen eine spektakulären Schlussspurt hin. Mit dem Sieg im Kreisderby bei Viktoria Goch (4:1) ließ man aufhorchen, gegen den SV Biemenhorst setzte es die letzte Niederlage (1:2). Danach feierte der FC II siege gegen DJK Twisteden (4:1) und holte einen Punkt beim SV Vrasselt. Dann stand das wichtigste Duell in dieser Spielzeit auf dem Programm. Zu Gast war auf der Klever Kunstrasenanlage der Kevelaerer SV. Die Nakielski-Schützlinge siegten trotz Rückstand mit 2:1 und legten damit den Grundstein zum Ligaverbleib. Der 29-jährige Übungsleiter betont: „Das war entscheidend für den Ligaverbleib. Die Mannschaft hatte enormen Druck, hat diesen ausgehalten und somit den Grundstein gelegt.“