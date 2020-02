Fußball : 1. FC Kleve überzeugt bei der Generalprobe

Kleve Der Oberligist unterliegt dem SV Schermbeck trotz guter Leistung mit 1:2. Der Mannschaft von Umut Akpinar fehlt es an der Effizienz vor dem Tor, ansonsten scheint sie gerüstet für den Liga-Auftakt in Ratingen zu sein.

Die Leistung des Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve stimmte, das Ergebnis nicht: Bei der 1:2 (1:1)-Heimniederlage im Testspiel gegen den SV Schermbeck präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar zu fahrig vor dem gegnerischen Tor. Im Gegenzug bestraften die Gäste zwei Klever Fehler eiskalt. „Das war ein guter Test. Unsere Spielidee haben die Jungs gut umgesetzt. Nur haben wir gerade in der ersten Halbzeit vergessen, die Tore zu machen“, sagte Akpinar im Nachgang der Begegnung. Personell hielt er keine Überraschungen bereit. Auf dem Platz standen zunächst jene elf Akteure, die auch in der kommenden Wochen beim Ligaauftakt gegen Germania Ratingen die Startelf bilden dürften.

Die Bresserberg-Elf fand auf dem heimischen Kunstrasenplatz gut in die Partie. Den ersten Schuss aufs Tor der Gäste feuerte FC-Angreifer Levon Kürkciyan (7.) ab, SVS-Torwart Marvin Kötter hielt ohne Mühe. Die Klever drängten auf den Führungstreffer, Schermbeck lauerte mit schnellen Stürmern auf Konter. Nach 26 Minuten kombinierten sich die Gästeakteure Kilian Niewerth und Raphael Niehoff in den Klever Strafraum, Niewerths Abschluss verfehlte das Tor nur um Zentimeter. Besser machte es wenig später Gökhan Turan (30.). Kleves Niklas Klein-Wiele hatte den Angriff des SVS mit einem haarsträubenden Rückpass eingeleitet. Turan lief auf Kleves Schlussmann Ahmet Taner zu und spitzelte den Ball geschickt zum 1:0 ins Tor. „Da laden wir den Gegner mit einem Missverständnis ein“, sagte Trainer Akpinar.

Wiedersehen Marek Klimczok, der zwischen 2008 und 2011 beim 1. FC Kleve aktiv war und seitdem für den SV Schermbeck kickt, kehrte nun zurück an den Bresserberg. Er spielte zwar verletzt nicht mit, hatte aber so mehr Zeit zu Gesprächen mit alten Bekannten.

Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild: Der 1. FC Kleve trat durchaus dominant auf, körperlich starke Gäste wirkten dennoch gefährlicher. „Wir kommen richtig gut rein in die zweite Halbzeit, mit dem Gegentor gibt’s dann aber einen kleinen Bruch im Spiel“, sagte Akpinar. Nach 52 Minuten versuchte es Schermbeck mit einem Schuss aus der zweiten Reihe. FC-Torwart Andre Barth, in der Halbzeitpause für Taner in die Partie gekommen, ließ den Ball höchst unglücklich vor die Füße von SV-Akteur Michael Symkacz abprallen. Der musste zur 2:1-Führung bloß noch einschieben. Die Klever Kicker haderten in der Szene mit sich und den Entscheidungen des Unparteiischen. Dieser hatte ein offensichtliches Foulspiel gegen Kapitän Fabio Forster in der Entstehung des Angriffs nicht als ein solches gewertet.