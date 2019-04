Mädchenfußball : Akpinar als Interimstrainer

Bedburg-Hau B-Juniorinnen-Regionalliga: SV Bedburg-Hau - DSC Arminia Bielefeld 1:2 (0:1).

Auch für Umut Akpinar ist es ein Schritt nach vorne. Während er sonst die Herren des 1. FC Kleve durch die Oberliga dirigiert, darf er nun Regionalliga-Akteurinnen trainieren. „Wir haben eine Kooperation mit dem FC. Da trainieren Umut und ich häufig auf einem Platz“, sagt Haus Trainer Sven Rickes. „Vor einigen Wochen kam er zu mir und fragte mich, warum es aktuell bei uns nicht läuft. Da erklärte ich ihm, dass bei uns das Spiel zwischen den Linien, also in die Tiefe, nicht mehr gut klappt. Daher fragte ich, ob er vielleicht Tipps für uns hat. Und nun trainiert er am Mittwochabend meine Mädels. Die freuen sich riesig“, fügt Rickes an.