Basketball : TV Goch kehrt sofort in die Erfolgsspur zurück

Kleve/Goch Der Spitzenreiter der Landesliga zeigt eine Woche nach seiner ersten Saison-Niederlage bei seinem 89:49-Sieg bei der SG ART Giants Düsseldorf III die von Coach Heiner Eling erhoffte Reaktion. Ligarivale VfL Merkur Kleve verliert 49:84 beim TV Grafenberg.

Der TV Goch, Tabellenführer in der Basketball-Landesliga, zeigte nach der ersten Saison-Niederlage, die er am Wochenende zuvor kassiert hatte, die von Spielertrainer Heiner Eling geforderte Reaktion. Der Titelanwärter setzte sich am Samstag bei der SG ART Giants Düsseldorf III deutlich mit 89:49 (32:36) durch. Die ersten beiden Spielabschnitte konnte der Gastgeber noch ausgeglichen gestalten. Nach dem Seitenwechsel jedoch demonstrierte der TV, warum er an der Tabellenspitze steht.