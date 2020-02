Fußball : SGE Bedburg-Hau trotz Niederlage im letzten Test zuversichtlich

SGE-Stürmer Falko Kersten sah zwei Gesichter seines Teams. Foto: Klaus-Dieter Stade/Stade, Klaus-Dieter (kds)

Bedburg-Hau Der Landesligist überzeugt beim 0:3 beim Oberligisten Union Nettetal in der ersten Halbzeit. Am Sonntag geht es in der Meisterschaft mit dem Heimspiel gegen den TSV Meerbusch II weiter.

Nach einer starken ersten Halbzeit, in der Fußball-Landesligist SGE Bedburg-Hau gute Möglichkeiten ausließ, verlor er das Testspiel beim Oberligisten Union Nettetal noch mit 0:3 (0:0). In der 50. Minute brachte Nico Thobrock Nettetal in Führung. Gegen jetzt zurückhaltender agierende Gäste besorgte Joel Mangano das 2:0 (64.) für den Favoriten, ehe Nico Zitzten nach 80 Minuten mit dem dritten Treffer für den Gastgeber den Deckel drauf machte. „Wir haben eine gute erste Hälfte gespielt mit hochkarätigen Chancen. Nach der Pause lief dann nicht mehr so viel zusammen. Trotzdem können wir selbstbewusst die kommenden Aufgaben angehen“, sagte 05er-Übungsleiter Sebastian Kaul nach dem letzten Testspiel.

Ähnlich bewertete auch SGE-Angreifer Falko Kersten die Generalprobe. „Heute war es besonders in den ersten 45 Minuten ein guter Auftritt von uns. Nach dem Seitenwechsel waren wir dann zu passiv und haben dafür die Quittung bekommen.“ Am kommenden Sonntag startet die SGE Bedburg-Hau mit dem Heimspiel gegen den TSV Meerbusch II in die zweite Saisonhälfte. Mit dabei ist dann auch Ryoma Ikeya, den die Schwarz-Grünen vom Bezirksligisten SG Kaarst verpflichtet haben. Der Abwehrspieler war Wunsch-Neuzugang von Spielertrainer Sebastian Kaul.