Fußball : 1. FC Kleve bestätigt die Favoritenrolle

Goch Der Oberligist schafft am Mittwochabend in der ersten Runde des Niederrhein-Pokals einen souveränen 4:1-Erfolg beim Bezirksligisten Viktoria Goch. Dabei gibt es nur zu Beginn eine Schrecksekunde für das Team.

Er war mit seiner Mannschaft zufrieden, obwohl es der Außenseiter nie geschafft hatte, den zwei Klassen höher spielenden Favoriten in größere Bedrängnis zu bringen. „Wir haben uns gut verkauft. Das war unser Ziel. Und jetzt konzentrieren wir uns auf die wichtige Aufgabe in der Meisterschaft in Broek­huysen“, sagte Beine. Der Tabellenzweite Viktoria tritt am Samstag, 15 Uhr, im Top-Spiel der Bezirksliga beim Spitzenreiter Sportfreunde Broekhuysen an.