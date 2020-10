Fußball : SGE Bedburg-Hau kassiert eine bittere Niederlage

Bedburg-Hau Der ersatzgeschwächte Landesligist verliert 2:3 beim VfR Fischeln. Falko Kersten und Christian Klunder sehen in der Schlussphase die Gelb-Rote Karte.

Dabei hatte die SGE einen perfekten Start in Fischeln hingelegt. Bereits nach elf Minuten lagen die Grün-Schwarzen in Führung, als Bahri Kera nach Vorarbeit von Trainer Sebastian Kaul das Leder per Kopf ins Tor bugsierte. „Das spielte uns in die Karten. Wir haben dann auch aufgrund der personellen Situation den Fokus mehr auf die Defensive gelegt. Das hat anfangs auch gut funktioniert“, sagte Kaul. Falko Kersten hatte sogar noch die Riesenchance zum 2:0, traf allerdings nur den Pfosten. Die Krefelder kamen aber auch immer wieder gefährlich vor das Tor der Gäste. Doch der gute SGE-Keeper Jason Olschewski sorgte dafür, dass die Null bis zur Pause stand.