Parkplätze : Parkplätze: Giesen fordert Stellungnahme der Fraktionen

Kleve Es gibt einen Streit um fünf Parkplätze, die von der Stadt Kleve verkauft wurden. Clemens Giesen von den Offenen Klever hat dazu nun einen Offenen Brief verfasst.

Der Ärger um die Parkplätze an der Burgunderstraße geht in die nächste Runde und wird wohl auch den neuen Rat und die neuen Ausschüsse befassen. Das fordert jedenfalls Clemens Giesen (Offene Klever) in einem offenen Brief: Man müsse sich im Klaren sein, dass es hier einer Lösung bedarf. Zumal nicht wenige Anwohner damals mit Hinweis auf diesen Platz ihre Stellplätze nachgewiesen hätten.