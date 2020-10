Fußball : Malik Bongers lässt den TSV Wachtendonk-Wankum jubeln

Kalkar Der Neuling in der Landesliga dreht bei der SV Hönnepel-Niedermörmter ein schon verloren geglaubtes Spiel. Er schafft nach einem 0:2-Rückstand noch einen 3:2-Erfolg – und Trainer Guido Contrino ist aus dem Häuschen.

Der Grund für seine Euphorie: Der Neuling hatte in der Schlussphase ein schon verloren geglaubtes Spiel noch gedreht. Dementsprechend unzufrieden war Sven Schützek, Coach der SV Hönnepel-Niedermörmter. „Die Niederlage ist wie ein Schlag ins Gesicht“, sagte der sichtlich gefrustete Trainer. „Wir sind aber auch in einigen Situation viel zu unbedarft zu Werke gegangen.“

Dabei ging es in Durchgang eins noch recht geordnet zu. So gab es für den Gastgeber eine Gelegenheit durch Dustin Eichholz, der TSV Wa.-Wa. hatte durch Kevin Zühlsdorf eine Chance, die Keeper Fabian Groß aber zunichte machte.

Nach der Pause hatte der TSV etwas mehr vom Spiel, doch die Tore schoss anfangs der Gastgeber. So sorgte Florian Ortstadt in der 54. Minute für den sehenswerten Führungstreffer. Der TSV Wachtendonk-Wankum forcierte nun seine Offensivbemühungen. Doch erneut gab es einen Rückschlag, als Marvin Ellmann das 2:0 für die SV Hö.-Nie. erzielte (67.).

Aber damit noch nicht genug. In der Schlussphase sprach der Unparteiische dem TSV einen Freistoß zu, der zum alles entscheidenden Treffer führte. Allerdings gab es Hilfestellung durch den Gegner, der in der Szene nicht auf der Höhe war. „Da waren wir viel zu naiv. Diesen Ball hätten wir klären müssen. Ein Hochspringen wäre in dieser Situation sehr hilfreich gewesen“, ärgerte sich Schützek über die Entstehung des Tores. So kam das Spielgerät zu Markus Müller der Malik Bongers in Szene setzte, der das umjubelte 3:2 markierte (87.).