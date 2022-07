Junges im Tiergarten geboren : So putzig ist der Seehund-Nachwuchs in Kleve

So putzig ist der Seehund-Nachwuchs in Kleve

Kleve Seehund-Weibchen Elektra hat im Klever Tiergarten ein Junges bekommen. Das nimmt täglich 1,5 Kilogramm zu – und geht jetzt schon auf Erkundungstour.

Nach rund elf Monaten Tragzeit ist am Dienstag vergangener Woche ein junger Seehund im Klever Tiergarten zur Welt gekommen. Tiergartenleiter Martin Polotzek freut sich über diesen besonderen Nachwuchs: „Obwohl Seehunde von Geburt an gut schwimmen können, hat unser Seehundweibchen Elektra das Jungtier an Land zur Welt gebracht.“ Mit etwa zehn Kilogramm Geburtsgewicht kommen Seehunde schon sehr weit entwickelt zur Welt. Bereits kurz nach der Geburt ging es daher für Mutter und Jungtier das erste Mal ins Wasser, wo das Kleine auch seine Artgenossen kennenlernen konnte. „Hier ist Elektra aber eine sehr fürsorgliche Mutter und zeigt den anderen Seehunden ganz genau, dass sie nicht zu nah an das Jungtier herankommen dürfen“, sagt Polotzek.