Flucht aus Psychiatrie in Bedburg-Hau : Straftäter entkamen unter Vorwand - Geisel sollte Müll rausbringen und Pforte öffnen

Bedburg-Hau Nach der Geiselnahme in der LVR-Klinik in Bedburg-Hau sind die beiden Täter weiter auf der Flucht. Sie konnten entkommen, weil ihre Geisel angeblich Müll mit den Insassen entsorgen wollte. Aus der Bevölkerung gehen erste Hinweise ein.

Von den beiden Flüchtigen, die am Montagabend in der LVR-Klinik in Bedburg-Hau eine bewaffnete Geiselnahme verübt haben, fehlt weiterhin jede Spur. Die Polizei geht davon aus, dass mindestens einer der Täter mit einem Messer bewaffnet ist. Die 38 und 43 Jahre alten Männer sollen gewaltbereit sein. Die Polizei warnt davor, sie anzusprechen.

Derzeit prüft die Staatsanwaltschaft laut Polizei Kleve, ob sie ein Foto der beiden Täter an die Presse heraus gibt, um die Polizei bei der Fahndung nach den Tätern zu unterstützen. „Uns erreichen derzeit sehr viele Hinweise von Bürgern, die einen oder zwei Täter gesehen haben wollen“, sagte am Dienstag. Da es keine öffentliche Personenbeschreibung gibt, seien die Hinweise allerdings bislang nicht brauchbar gewesen.

Die beiden Flüchtigen sollen vor ihrer Unterbringung in der Klinik im Rheinland gewohnt haben. In der LVR-Klinik waren sie in einem hoch gesicherten Altbau-Gebäude untergebracht, so eine Sprecherin des Landschaftsverbands.