Kostenpflichtiger Inhalt: Politische Sensation in Kranenburg : Neue Bürgerinitiative mit Bürgermeisterkandidatin

Der Vorstand der neuen Wählergemeinschaft Bürgerdialog vor Kanenburgs Wahrzeichen – dem Mühlenturm (v. l.): Markus Dercks (1. Beisitzer), Sandra van der Zweep (Bürgermeisterkandidatin und Vorsitzende), Kees Peperkamp (Schatzmeister) und Frank Nolte (stellvertretender Vorsitzender). Foto: Janssen, Peter

Kranenburg Mit der Wählergemeinschaft Bürgerdialog tritt in Kranenburg erstmals eine Bürgerinitiative bei der Kommunalwahl im September an. Sandra van der Zweep, die in einem Ministerium in den Niederlanden arbeitet, will Bürgermeisterin werden.