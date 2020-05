Polizei warnt : Bewaffnete Insassen nach Geiselnahme in der Psychiatrie auf der Flucht

Bewaffnete Insassen nach Geiselnahme in der Psychiatrie auf der Flucht

Bedburg-Hau Nach einer Geiselnahme am Montagabend sind zwei Patienten einer psychiatrischen Klinik in Bedburg-Hau weiterhin auf der Flucht. Die beiden Männer könnten gewaltbereit sein. Eine Großfahndung mit Hubschrauber läuft.

Mindestens einer der beiden Flüchtigen dürfte sich im Besitz eines Messers befinden, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Die Männer wurden demnach wegen Raubdelikten verurteilt und saßen seit Oktober sowie Dezember 2019 im Maßregelvollzug. Die Umstände der Flucht deuten einem Sprecher zufolge darauf hin, dass das Duo gewaltbereit ist.

In der Nacht hätten sich ein Hubschrauber, zehn Streifenwagen der Klever Kreispolizei und die Kriminalpolizei an der Suche beteiligt, sagte eine Sprecherin. „Alles, was wir auf der Straße hatten, war eingebunden“, sagte eine Sprecherin der Polizei.