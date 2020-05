Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach : Soldat zu zehn Jahren Haft und Psychiatrie verurteilt

Moers Im bundesweiten Kindesmissbrauchsfall, der seinen Anfang in Bergisch Gladbach nahm, hat das Landgericht Kleve das erste Urteil verkündet. Der 27-jährige Bundeswehrsoldat Bastian S. ist in Moers zu zehn Jahren Haft verurteilt worden.

Bastian S. wirkt äußerlich gefasst, als der Vorsitzende Richter das Strafmaß verkündet: Zehn Jahre Haft wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern. Das Gericht ordnet zudem die Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Der Angeklagte hatte im Prozess mehr als 30 Fälle teils schweren sexuellen Missbrauchs seiner leiblichen Tochter (heute drei Jahre alt), seines sechs Jahre alten Stiefsohnes und seiner kleinen Nichte gestanden. Es sind die Fälle, für die es Beweise gibt, die Dunkelziffer dürfte nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft eher im dreistelligen Bereich liegen. Der Prozess des Landgerichts Kleve findet in einer auswärtigen Strafkammer in Moers wegen der Corona-Bestimmungen vor nur wenigen Zuschauern statt. Auch die Ehefrau des Angeklagten und seine Schwester nahmen an der Urteilsverkündung teil.