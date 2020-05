Nach Geiselnahme in Psychiatrie von Bedburg-Hau : Geflohene Patienten international zur Fahndung ausgeschrieben

Nach Geiselnahme in Psychiatrie von Bedburg-Hau

Bedburg-Hau Im Fall der beiden entflohenen Patienten aus dem Maßregelvollzug in Bedburg-Hau setzt die Polizei auch auf Mithilfe der Bevölkerung. Nach den beiden 38 und 43 Jahre alten Männern solle nun mit Hilfe von Fotos gesucht werden, teilte die Polizei Kleve am Dienstag mit.

Nach den beiden als gewaltbereit geltenden Patienten wurde am Mittag weiterhin gefahndet. Sie waren am Montagabend mit dem weißen Ford Mondeo (Kennzeichen KLE-S 2521) eines Pflegers geflohen. „Man weiß nicht, in welche Richtung die weg sind“, sagte eine Polizei-Sprecherin.